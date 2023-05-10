إيران: اجتماع موسكو الرباعي رسالة قوية مفادها التركيز على الحل السياسي في سوريا

أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، عن أمله بأن “يرسل اجتماع موسكو الرباعي، رسالة قوية مفادها بأن تركيا وسوريا تركزان على إيجاد حل سياسي، وانسحاب القوات العسكرية وتوفير عودة آمنة للاجئين”.

وقال عبد اللهيان، لدى وصوله إلى موسكو، للمشاركة في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا وسوريا، إن “هناك جهود دبلوماسية كثيرة تم بذلها لمنع نشوب حرب وصراع جديد في المنطقة وعلى الحدود المشتركة بين تركيا وسوريا”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

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وأضاف: “نأمل في أن توصل الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن والاجتماعات التي عقدت في موسكو على مستوى وزراء الدفاع وكبار الخبراء، والاجتماع الرباعي اليوم في موسكو، رسالة قوية مفادها أن تركيا وسوريا تركزان على حل سياسي وانسحاب القوات العسكرية وانسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من المناطق الشمالية من سوريا.

في هذه الأثناء، أكد عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، أن “الدبلوماسية الديناميكية والمتعددة الأوجه لإيران يمكن أن ترسم أفق نهاية التحديات الأساسية للمنطقة بأكملها من خلال استكمال عملية التقارب، وسوريا حكومة وشعبا جزء من حقيقة المنطقة”.

برای شرکت در نشست چهارجانبه‌ی وزرای امور خارجه (🇮🇷 🇷🇺 🇸🇾 🇹🇷) به مسکو سفر کردم.

ابتکارعمل در دیپلماسی پویا و چندوجهی جمهوری اسلامی #ایران می‌تواند با تکمیل روند همگرایی، چشم‌انداز پایان چالش‌های اساسی را برای کل منطقه ترسیم کند.

دولت و ملت سوریه بخشی از حقیقت منطقه هستند. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) May 9, 2023

يذكر أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، كان قد وصل الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في الاجتماع الرباعي، الذي سيعقده وزراء خارجية كل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا.

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية لـ “سبوتنيك”، إن “الوفد السوري يضم في صفوفه أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري السفير السوري في موسكو، و جمال نجيب مدير مكتب وزير الخارجية، والمستشار إيهاب حامد”.

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وكشف المصدر أن الوفد السوري سيؤكد خلال الاجتماع على “ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الاجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، والامتناع عن دعم الإرهاب”.

وأوضحت المصادر أن “الوفد السوري سيعقد على هامش الاجتماع الرباعي، لقاءات ثنائية مع كل من الوفدين الروسي والإيراني”.