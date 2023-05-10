قوات روسية خاصة تحيد عسكريين أوكرانيين بعملية نوعية على محور أفدييفكا

كشف مقاتل من القوات الخاصة الروسية التابعة لقوات تجمع “الجنوب”، اليوم الأربعاء، بأن عناصر تابعة لوحدته حيدت ثمانية عسكريين أوكرانيين على محور أفدييفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال المقاتل لوكالة “سبوتنيك”: “استخدمنا “إيه جي إس-17(قاذفة قنابل أوتوماتيكية) قمنا بتوجيهها من خلال طائرة مسيرة، حيث العدو متواجدا في خندق يتراوح عددهم بين 7-8 أشخاص وتمت إصابة الهدف، مشيراً إلى أن العدو أصبح أكثر نشاطا ويعمل في وقت واحد باستخدام عدة وسائل قتالية من بينها دبابات وقذائف هاون.
وأضاف المقاتل “مهمتنا هي إجراء المراقبة وتحديد أهداف العدو ولأن المنطقة مفتوحة، فحين يقوم العدو بهجوم مضاد علينا إعاقة تحركه”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلات روسية تدمر مقرا عسكريا أوكرانيا داخل معمل للفحم في أفدييفكا
5 مايو, 10:11 GMT
وتعد مدينة أفدييفكا منطقة محصنة في جمهورية دونيتسك الشعبية تحت سيطرة كييف على محور دونيتسك، من أراضيها تقوم القوات الأوكرانية بقصف دونيتسك باستمرار.
هذا، وتواصل القوات الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، الهادفة إلى حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، واستكمال تحرير الأقاليم التي انضمت إلى روسيا.
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