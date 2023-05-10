قوات روسية خاصة تحيد عسكريين أوكرانيين بعملية نوعية على محور أفدييفكا

وتعد مدينة أفدييفكا منطقة محصنة في جمهورية دونيتسك الشعبية تحت سيطرة كييف على محور دونيتسك، من أراضيها تقوم القوات الأوكرانية بقصف دونيتسك باستمرار.

هذا، وتواصل القوات الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، الهادفة إلى حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، واستكمال تحرير الأقاليم التي انضمت إلى روسيا.