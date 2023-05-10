أفيخاي أدرعي: إسرائيل موجودة على جميع الجبهات ومستعدة لأي سيناريو

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو على جميع الجبهات، مشيرًا إلى أن إطلاق عملية “السهم والدرع” جرت بعد استعدادات طويلة.

جاء ذلك في تصريحات لموقع “آي – 24” الإسرائيلي، الذي أشار إلى قول أدرعي إن العملية تستهدف حركة الجهاد الإسلامي.

وتابع: “قائدا الجهاد المستهدفين كانا مسؤولان عن إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع وتوجيه العمليات في الضفة الغربية”.

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وقال أفيخاي أدرعي إن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات الميدانية ومستعد لجميع الاحتمالات، مشيرًا إلى أن العملية الأخيرة تعتمد على تخطيط ومعلومات استخبارية مهمة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها “الدرع والسهم”.