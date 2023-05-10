لافروف يقترح استعادة طرق النقل والخدمات اللوجستية بين تركيا وسوريا

وقال لافروف خلال اللقاء: “من المهم البدء في مناقشة مسألة استعادة طرق النقل واللوجستيات المقطوعة بين البلدين المجاورين تركيا وسوريا، واستئناف التعاون التجاري والاقتصادي دون أي عقبات”.

وأكد لافروف بأن “عملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، سيكون له تأثير إيجابي في المنطقة، وفي منطقة الشرق الأوسط”.

وأكد لافروف أن لقاء وزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران وروسيا مهم للغاية، حيث سعت الدول بثبات نحو هذه النتيجة المرجوة، لافتاً إلى أن عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا تفتح إمكانيات جديدة لصيغة “أستانا” بخصوص تسوية الأزمة في سوريا، مضيفاً أن ذلك يؤثر إيجابيا على الأوضاع في المنطقة والشرق الأوسط بشكل عام.