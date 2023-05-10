روسيا تعلن انسحابها من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والتي تم توقيعها عام 1990.

ونشرت الوثيقة الموقعة على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية وجاء فيها: “تم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ممثلا رسميا للرئيس الروسي خلال النظر في مسألة الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والموقعة في باريس في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1990.

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وتم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في باريس عام 1990، وتم اعتماد نسخة محدثة من الوثيقة في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول بعد انقضاء تسعة سنوات.