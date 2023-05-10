برشلونة يعلن رسميا رحيل لاعبه بوسكيتس بعد رحلة استمرت 15 عاما

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، “رسميا رحيل لاعبه سيرجيو بوسكيتس، بعد رحلة استمرت 15 عامًا داخل صفوف الفريق الكتالوني”.

ونشر برشلونة فيديو عبر حسابه على “تويتر”، يتضمن العديد من اللحظات الرائعة التي عاشها بوسكيتس في ملعب “كامب نو” على مدار 15 عاما”.

ووجه بوسكيتس، الشكر إلى جميع الأشخاص الذين أتاحوا له هذه التجربة، قائلا: “شكرا جزيلا على كل شيء.. ونراكم قريبا في المباريات الأخيرة”.

وينتهي عقد سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة في 30 يونيو/ حزيران المقبل، لكن سينتهي مسيرته مع البارسا لعدم تجديد عقده.

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وكان برنامج “التشيرينجيتو” الإسباني الشهير قال: إن “ليونيل ميسي وافق على عرض الانتقال إلى الهلال السعودي هذا الصيف”، مشيرا إلى اقتراب الهلال أيضا من الحصول على خدمات سيرجيو بوسكيتس لمدة عامين.