أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت 3 ألوية نوعية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وضواحي أرتيوموفسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “تعرضت وحدات ألوية الهجوم الآلي 67، واللواء 80، واللواء 5 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لضربات جوية تكتيكية ولنيران الجيش والمدفعية الروسية، في مناطق كراسنوي وستوبوشكي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، والضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك”.

وتابع البيان: “على اتجاه دونيتسك، واصلت الكتائب الهجومية قتالها في الضواحي الشمالية الغربية والغربية لمدينة أرتيوموفسك، وتقوم القوات الروسية المجوقلة بتقييد حركة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية”.

ونفذ الطيران، خلال اليوم الماضي، عشر طلعات جوية، ورحلتين بطائرة هليكوبتر في هذه المنطقة خلال النهار، وقامت مدفعية مجموعة القوات “الجنوبية” التابعة للقوات الروسية بـ 98 مهمة إطلاق نار.

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وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه أكثر من 240 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، ومدفع من طراز “غفوزديكا”.

بالإضافة إلى ذلك، في منطقة بيلوكوزمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية التابعة للواء المدفعية 55 الأوكراني.

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وأضاف البيان بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز “سو-27” في مقاطعة خاركوف، و10 طائرات مسيرة و 4 قذائف “هيمارس”.