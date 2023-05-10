سفير روسيا لدى أنقرة: المفاوضات بشأن "مركز الغاز" في تركيا متواصلة ويتم تحديد شروط عمله

أكد السفير الروسي في أنقرة أليكسي يرخوف، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات متواصلة بشأن مشروع “مركز الغاز” الروسي – التركي، موضحًا أن العمل جار على تحديد كيفية سير عمله.
وقال يرخوف في مقابلة على قناة “روسيا- 24”: “المشروع مثير للاهتمام، والمفاوضات جارية حالياً. في سياق هذا العمل، تم تحديد كيفية عمل هذا المشروع والشروط المحددة لسيره”.
وأضاف، قائلا: “من الخطأ توقع نتائج المفاوضات الآن خصوصاً وأن هناك الكثير من التفاصيل التي لا يمكنني إلا تخمينها، وذلك بسبب عدم دخولها ضمن اختصاصي.
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13:42 GMT
وتابع يرخوف، بالقول: “دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث وكيف يمكن القول إن المشروع ضخم للغاية وسيكون له طابع دولي. ليس لدي أدنى شك بأن هذا المشروع سيشكل أهمية عملية للكثيرين”.
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