سفير روسيا لدى أنقرة: المفاوضات بشأن "مركز الغاز" في تركيا متواصلة ويتم تحديد شروط عمله

وقال يرخوف في مقابلة على قناة “روسيا- 24”: “المشروع مثير للاهتمام، والمفاوضات جارية حالياً. في سياق هذا العمل، تم تحديد كيفية عمل هذا المشروع والشروط المحددة لسيره”.

وأضاف، قائلا: “من الخطأ توقع نتائج المفاوضات الآن خصوصاً وأن هناك الكثير من التفاصيل التي لا يمكنني إلا تخمينها، وذلك بسبب عدم دخولها ضمن اختصاصي.