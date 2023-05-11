ضابط في المخابرات البريطانية: الوضع في أوكرانيا انقلب 180درجة

كشف العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني، أليستر كروك، أن الجيش الأوكراني يتخلف عن الجيش الروسي في جميع النواحي، ما يثير شكوكًا في قدرة القوات الأوكرانية على شن هجوم مضاد.

وأفاد كروك بأن “الجيش الأوكراني أدنى من الجيش الروسي من جميع النواحي، على الرغم من المساعدة الغربية، الأمر الذي يدعو إلى التشكك في إمكانية شن هجوم مضاد من قبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي”.

وقال كروك في حديث لقناة”Judging Freedom” على “يوتيوب: “تحول الوضع 180 درجة، تعاني أوكرانيا من نقص في الذخيرة والمدافع في حين أن روسيا لديها نظام لوجستي وفني شامل وقدرات صناعية وإمدادات وكل ما تحتاج إليه قواتها لشن هجوم”.

ووفقا لضابط المخابرات، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لديها 50 ألف جندي مدرب فقط، في حين أن الجيش الروسي لديه أكثر من ذلك بمرات.

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وأشار كروك إلى أن كييف ليست مستعدة لشن أي هجوم مضاد كبير.

وفي وقت سابق، أكد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى وزير الدفاع الأمريكي “البنتاغون”، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتزم جر الولايات المتحدة إلى صراع عسكري مع روسيا.