الخارجية الروسية: روسيا ستلفت انتباه الأمم المتحدة إلى "الهجمات الإرهابية" لأوكرانيا

وقالت زاخاروفا، في ردها على سؤال حول ما إذا كان من المخطط عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة محاولة الهجوم على الكرملين بطائرات من دون طيار: “سنوجه انتباه مجلس الأمن خلال الجلسات الرسمية ومشاورات مجلس الأمن إلى النشاط الإرهابي لنظام كييف بشكل مستمر، وهذا موضوع سيكون وما يزال العمل اليومي لبعثتنا الدائمة إلى الأمم المتحدة، سواء من حيث أنشطتها الدبلوماسية العملية أو من حيث الجانب الإعلامي”.