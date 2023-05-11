زلزال قوي يضرب مملكة تونغا في المحيط الهادئ

تعرضت جزيرة تونغا، الواقعة في المحيط الهادئ، لزلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الأربعاء.

وذكر الموقع الإلكتروني كواي ناو، مساء اليوم الأربعاء، أن جزيرة تونغا الواقعة في المحيط الهادئ قد تعرضت لزلزال قوي بلغت شدته 7.6 درجات على مقياس ريختر، رغم تقدير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هناك احتمالا ضئيلا لوقوع إصابات وأضرار جراء الزلزال.

A 7.4-magnitude earthquake strikes Tonga. https://t.co/V4b563PPR1 — Whatnownews24 (@whatnownews24) May 10, 2023

وأكد الموقع أن الزلزال وقع قرب ساحل جزيرة تونغا، على عمق 212 كيلومترا وكان مركزه على بعد 73 كيلومترا شمال غربي هييفو، في مملكة تونغا.

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فيما أشارت مواقع إلكترونية أخرى أن الزلزال القوي أعقبه هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.1 درجة، بعد حوالي 30 دقيقة من وقوع الزلزال نفسه، حيث كانت بؤرة الزلزالين تقع شمال غرب جزيرة نيواتوبوتابو في تونغا.

ولفتت المواقع إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.

ويشار إلى أن مملكة تونغا قد شهدت في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، انفجارا لبركان كبير تحت الماء تسبب في موجات ضخمة في جميع أنحاء العالم، ما أثر على البلدان المطلة على المحيط الهادئ بشكل مباشر.