بعد هجوم جربة… السعودية تعرب عن تضامنها مع تونس

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تضامنها مع تونس، في ظل الهجوم الذي استهدف الكنيس اليهودي في جزيرة جربة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة تعرب عن تضامنها مع “تونس وشعبها الشقيق جراء الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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وقدمت الوزارة خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وشددت وزارة الخارجية على إدانة المملكة للعنف والتطرف ولكل ما يهدد أمن تونس واستقرارها.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء أمس الثلاثاء، إقدام عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني في أغير جربة جنوبي تونس، على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة، وحاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة في المكان، والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلا.

ويعد كنيس الغريبة الواقع في جزيرة جربة، التي تبعد 500 كم جنوب شرقي العاصمة التونسية، أقدم كنيس في أفريقيا وأحد أقدم المعابد اليهودية في العالم.

وجاء إطلاق النار تزامنا مع الزيارة السنوية للغريبة في جزيرة جربة، التي اختتمت مساء أمس الثلاثاء، بخرجة المنارة التي التف حولها عدد كبير من اليهود ومن غير اليهود، في جولة في المحيط الخارجي للمعبد.

وشهد يوم أمس توافد الزوار اليهود على المعبد، لأداء طقوسهم واستكمال الجانب الديني الذي يرتبط بهذه الزيارة، حيث امتلأت بهم غرفة المعبد.