الجيش الإسرائيلي: نقصف الآن أهدافا لمنظمة الجهاد الإسلامي في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بيان، أن قواته تقصف حاليا أهدافا لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر تويتر، أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأضاف أدرعي أنه “تم استهداف مقر قيادة تابع للوحدة الصاروخية في منظمة الجهاد الإسلامي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يحوي على غرفة عمليات استخدمت لإدارة عمليات إطلاق صواريخ صوب إسرائيل”، على حد قوله.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان للجيش، نشره في حسابه على “تويتر”، في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.

وقال الجيش إنه تم إطلاق 469 صاروخا من غزة، 333 منها اجتازت الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض 153 صاروخا بمنظومة “القبة الحديدية”، حتى الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي (18:00 توقيت غرينتش).