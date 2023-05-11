الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد قادة الجهاد الإسلامي في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع.

وقال أدرعي في بيان: “في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة”.

وأوضح أدرعي أن غالي كان شخصية بارزة في منظمة الجهاد الإسلامي، وكان مسؤولا عن لعب دور مهم في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الرشقات الصاروخية الأخيرة.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن غالي وجه وشارك في عمليات إطلاق الصواريخ خلال عمليتي حارس الأسوار والفجر الصادق.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، في بيان، أن قواته تقصف أهدافا لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر تويتر، أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأضاف أدرعي أنه “تم استهداف مقر قيادة تابع للوحدة الصاروخية في منظمة الجهاد الإسلامي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يحوي على غرفة عمليات استخدمت لإدارة عمليات إطلاق صواريخ صوب إسرائيل”، على حد قوله.