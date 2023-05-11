الدفاع الروسية: قوات تجمع "الجنوب" تحبط محاولة تناوب للعدو باتجاه مارينسكي

أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية “الجنوب”، فاديم أستافيف، اليوم الخميس، أن المجموعة أحبطت محاولة أوكرانية لإجراء تناوب لقواتها في المواقع الأمامية باتجاه مارينسكي، وذلك عن طريق ضربات المدفعية والدبابات.
وأوضح أستافيف في حديث لوكالة “سبوتنيك”، أن”القوات الخاصة التابعة لقوات الجنوب كشفت محاولة تناوب للقوات الأوكرانية باتجاه مارينسكي”.
ولفت مارينسكي إلى أنه تم تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في القوى البشرية، فضلا عن ذلك دمر مقاتلو القوات الخاصة عربة مدرعة للقوات الأوكرانية مع طاقمها في نقطة محصنة في أفدييفكا.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 23:38 GMT
وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 182 قذيفة من عيارات مختلفة، حسبما أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس.
وأوضحت الممثلية في بيان أصدرته عبر صفحتها على “تلغرام”: إنه “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 33 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية”.
وأضاف البيان أن “العدو أطلق 4 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، على غورلوفسكي 23 قصفا مدفعيا من عيار 152 و122 و120 ملم، على ياسينوفاتسكي قذيفة واحدة من عيار 155 ملم، على فولنوفاخا5 قذائف مدفعية عيار 155 و152 ملم”.
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