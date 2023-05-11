اتصالات بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي بشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة

شهدت الساعات الماضية اتصالات متواصلة بين قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين بشأن تطورات الأوضاع المشتعلة في قطاع غزة وما شهده من هجمات إسرائيلية أسفرت عن خسائر في الأرواح.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن مصادر فلسطينية قولها، إن ثمة اتصالات متواصلة بين إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وزياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد، بحثا خلالها تطورات الوضع الميداني واتصالات الوسطاء.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي عن “تواصل سياسي على أعلى مستوى مع حركة حماس”، مؤكدا أن “محاولات ضرب الأسافين ستفشل، والجميع موحد خلف المقاومة”، على حد تعبيره.

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وشدد الهندي على أن “عملية الرد تتم بتوافق وطني داخل الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية “، مشيرا إلى أن “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فشل في تحقيق أهدافه الميدانية والإعلامية”.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع.

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وقال أدرعي في بيان: “في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة”.

وأوضح أدرعي أن غالي كان شخصية بارزة في منظمة الجهاد الإسلامي، وكان مسؤولا عن لعب دور مهم في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الرشقات الصاروخية الأخيرة.