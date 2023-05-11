القوات الأوكرانية تقصف بلدة أوزريانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بصواريخ "غراد"

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت، اليوم الخميس، 10 صواريخ “غراد” على بلدة أوزريانوفكا في الجمهورية.

وجاء في بيان المكتب عبر “تلغرام”: “في الصباح الباكر، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكني في نيليبوفكا وأوزريانوفكا، حيث تم إطلاق 10 صواريخ”.

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كما أشار بيان المكتب إلى أنه تم استهداف بلدة ميخائيلوفكا بـ5 قذائف من عيار 152 ملم.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.