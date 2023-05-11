ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية إلى 24 قتيلا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بارتفاع عدد القتلى إلى 24 قتيلا، خلال الثلاثة أيام الماضية، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة أن الغارات أصابت 64 شخصا، غالبيتهم أطفال ونساء، وبعضهم جروحه حرجة وخطيرة.

وقتل فجر اليوم الخميس ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب إحدى الشقق السكنية في مدينة حمد، ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين، وسبع إصابات، وصفت إحداها بالخطيرة.

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وفي وقت لاحق، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اغتيال مسؤول الوحدة الصاروخية علي حسن غالي في القصف.

وقالت السرايا في بيان صحفي: “ننعى الشهيد القائد المجاهد علي حسن غالي “أبو محمد” عضو المجلس العسكري، ومسؤول الوحدة الصاروخية، الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية غادرة فجر اليوم في خانيونس جنوب قطاع غزة برفقة عدد من الشهداء الأبرار”.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع.

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وقال أدرعي في بيان: “في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة”.

وأوضح أدرعي أن غالي كان شخصية بارزة في منظمة الجهاد الإسلامي، وكان مسؤولا عن لعب دور مهم في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الرشقات الصاروخية الأخيرة.