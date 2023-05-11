السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: نجحنا في وقف إدانة مجلس الأمن لبلادنا

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، اليوم الخميس، إنه بلاده نجحت في منع إصدار بيان يدينها في مجلس الأمن الدولي بسبب العملية العسكرية الحالية على غزة.

وأكد إردان لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن إسرائيل نجحت في وقف اقتراح في مجلس الأمن الدولي، قبل ساعات قليلة، لنشر بيان يدينها، وجلسة الاستماع الليلة الماضية قد انتهت بلا شيء.

שגריר ישראל באו”ם, @giladerdan1, חושף אצל @razibarcay: “הצלחנו לבלום הצעה במועצת הביטחון של האו”ם לפרסם הודעת גינוי נגד ישראל. הדיון הסתיים אמש בלא כלום” pic.twitter.com/df4b6DQd6z — גלצ (@GLZRadio) May 11, 2023

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح طفيفة برصاصة خلال اعتقالات، مساء أمس، في مخيم نور الشمس للاجئين في مدينة طولكرم.

ونقلت “القناة 13” العبرية عن الجيش: “قوات الأمن الإسرائيلي نفذت مساء أمس عملية اعتقال في مناطق يهودا والسامرة، وجرى اعتقال 15 مطلوبًا، وأصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار عليه”.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع. وقال في بيان: “في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي، مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة”.

الدفاع الإسرائيلية: إطلاق نحو 400 صاروخ من غزة على بلادنا منذ بدء العملية العسكرية

وأوضح أدرعي أن غالي كان شخصية بارزة في منظمة الجهاد الإسلامي، وكان مسؤولا عن لعب دور مهم في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الرشقات الصاروخية الأخيرة.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن غالي وجّه وشارك في عمليات إطلاق الصواريخ خلال عمليتي “حارس الأسوار” و”الفجر الصادق”.

بدوره، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن العملية العسكرية على غزة لم تنته بعد، معربًا عن استعداد الجيش الإسرائيلي لإطالة أمد تلك العملية المنطلقة على قطاع غزة. فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده وجّه أقوى ضربة لحركة “الجهاد الإسلامي” في تاريخها خلال ثوانٍ، مؤكدا أن “المعركة لم تنته بعد”.