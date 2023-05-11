السفارة السعودية في القاهرة تعلن البدء بإتاحة التأشيرة الإلكترونية

بدأت السفارة السعودية في القاهرة، اليوم الخميس، تدشين التأشيرة الإلكترونية، لإلغاء لاصق التأشيرة الورقية التي كانت تضع على جواز السفر.

وسبق وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، الخميس الماضي، أنها “أطلقت مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)”.

تدشين التأشيرات الإلكترونية.. pic.twitter.com/GNY7qacUGY — سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) May 10, 2023

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن “هذا القرار يأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة”.

وذكرت الخارجية السعودية، أنه “تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة”، مشيرة أن “تفعيل هذا الإجراء شمل 7 دول هم الإمارات، الأردن، مصر، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا والفلبين”.

السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أطلقت نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، خدمة إصدار “تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا”، وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة.