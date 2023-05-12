إسرائيل تعلن اغتيال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حركة "الجهاد الإسلامي"… فيديو

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، اغتيال أحمد أبو دقة، نائب قائد الوحدة الصاروخية في حركة “الجهاد الإسلامي”، في عملية نوعية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه “في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو أحمد أبو دقة نائب قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي”.

#عاجل في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو أحمد أبو دقة نائب قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الاسلامي والذي لعب دورًا مركزيًا بعمليات اطلاق الرشقات الصاروخية نحو إسرائيل #السهم_الواقي pic.twitter.com/n4JwqKA91j — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2023

وأضاف البيان أن أبو دقة “عمل بشكل مكثف في تخطيط وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وأوضح البيان أن “أحمد أبو دقة كان نائب قائد الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد الإسلامي علي غالي الذي تم القضاء عليه الليلة الماضية في خان يونس، والذي كان مسؤولًا عن عمليات إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل في الأيام الأخيرة”.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، منذ فجر يوم الثلاثاء.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.

يأتي ذلك في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.