"البيشمركة" تغلق معابر لا شرعية يستخدمها الجيش الأمريكي لتهريب النفط السوري

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وأفاد مراسل “سبوتنيك” شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة، أن قوات “البيشمركة” التابعة لحكومة إقليم “شمال العراق”، أغلقت اليوم الخميس 11 أيار / مايو، وحتى إشعار آخر، كل من بوابة “فيش خابور” الحدودية (يقابلها معبر سيمالكا النهري غير الشرعي في الجهة السورية من نهر دجلة)، بالإضافة إلى معبر “الوليد” البري غير الشرعي.

وقالت المصادر أن إغلاق المعبرين اللا شرعيين الذين يستخدمهما جنود وضباط الجيش الأمريكي في سرقة النفط والسوري وتهريبه إلى الأسواق الإقليمية إلى جانب إدخال وإخراج قوافله ووفوده الأمنية المتسللة من وإلى شرقي سوريا، جاء دون ذكر أي من الأسباب.

وتابعت المصادر أن قوات البشمركة أغلقت، خلال ساعات صباح اليوم الخميس، معبر فيش خابور المقابل لمعبر سيمالكا بألواح أسمنتية ضخمة، قبل إغلاق الجسر الثاني العائم على نهر دجلة أمام وسائل المواصلات، مع نشر قوات الشرطة “الأسايش” على الحدود وإيقاف جميع الأعمال والتحركات في المعبر.

وقالت مصادر مقربة من “قسد” لــ”سبوتنيك” إن حكومة إقليم شمال العراق، أبلغتنا بإغلاق المعبر اليوم دون ذكر الأسباب، وأنها أمهلت الأهالي ممن ذهبوا إلى الإقليم من مناطق سورية لتلقي العلاج والزيارات للعودة إلى شمال وشرق سوريا أيام (السبت، الإثنين، الأربعاء) فقط.

كما أمهلت حكومة الإقليم ممن يحملون الإقامات الأوروبية والعراقية المتواجدين في مناطق شمال وشرق سوريا أيام (السبت، الاثنين، الأربعاء) للعودة إلى الإقليم، بحسب المصادر.

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وكشف المصادر أن الجيش الأمريكي بدأ وساطة بين الطرفين الكرديين لإعادة افتتاح المعبرين المذكورين وذلك بعد ساعات من صدور إغلاقهما والذي يضر كثيرا بمصلحة الجيش الأمريكي في هذا الجانب.

ويأتي هذا التطور، بحسب مصادر كردية سورية لـ “سبوتنيك”، قرار إقليم شمال العراق بإغلاق المعبر جاء بعد منع قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي دخول وفد من الأحزاب والشخصيات الكردية المعارضة لها (أحزاب المجلس الكردي) العضو في الائتلاف السوري المعارض، إلى الإقليم كانوا مدعوين للمشاركة في افتتاح متحف بارزاني الوطني في عاصمة الإقليم أربيل.

يذكر أن قوات “البيشمركة” العراقية الكردية أغلقت معبر فيش خابور الحدودي المقابل لمعبر سيمالكا النهري غير الشرعي مع سوريا عدة مراتٍ سابقا، على أثر التطورات والخلافات التي تحدث بين الأحزاب الكردية العراقية والسورية خلال السنوات الماضية.

و”سيمالكا” النهري (أو فيش خابور كما يسمى من الجانب العراقي)، هو معبر حدودي بين محافظة دهوك العراقية شمالي العراق، ومحافظة الحسكة شرقي سوريا، وهو عبارة عن جسر عائم على نهر دجلة تم فتحه عام 2013م، بعد “اجتماع هولير” الذي جمع بين أحزاب كردية سورية وأخرى عراقية لتتم من خلاله المبادلات التجارية ونقل المرضى بغية العلاج في إقليم كردستان.