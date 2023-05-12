إعلام: أوروبا تخشى فقدان الدعم العسكري الأمريكي وسط الصراع الأوكراني

كشفت وسائل إعلام غربية، أن معظم الدول الأوروبية تخشى إفساد العلاقات مع واشنطن بسبب الصراع في أوكرانيا، الأمر الذي أظهر اعتماد الاتحاد الأوروبي على أمريكا للحفاظ على الأمن في أوروبا.

وجاء في المنشور: “منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، نجحت معظم بلدان وسط وشرق أوروبا في دفن مفهوم الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، ما يشمل عدم قدرة الاتحاد على التصرف بشكل مستقل دون اللجوء إلى أمريكا للحصول على إذن. حيث ترى العديد من دول الاتحاد الأوروبي هذه الوثيقة على أنها خطر يؤدي إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة”.

ولاحظ المحللون أن رد فعل أوروبا على الاختباء خلف ظهر أمريكا قد بلغ ذروته على خلفية قصة إمداد أوكرانيا بدبابات “ليوبارد” الألمانية.

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وأضاف المنشور في صحيفة “بوليتيكو”: “الولايات المتحدة قدمت 31 دبابة من طراز “أبرامز” لإلغاء قرار ألمانيا بنقل مركباتها القتالية إلى كييف. كان هذا دليلًا صارخًا على الثمن الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي بسبب تردده”.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.