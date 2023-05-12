"أنصار الله" تهدد التحالف العربي بنقل المعركة من اليمن إلى عمق دوله

وحسب وكالة الأنباء اليمنية التابعة للجماعة، قال وزير الدفاع في حكومة “الإنقاذ الوطني” المشكلة من “أنصار الله” اللواء الركن محمد العاطفي، إن “دول العدوان (يقصد التحالف العربي) ما تزال تماطل وتراوغ وتكذب على الشعب اليمني”.

وأضاف أن “المعركة القادمة لن تبقى في اليمن وإنما ستنتقل إلى عمق دول تحالف المعتدين”.

واعتبر العاطفي، أن إعادة تموضع القوات اليمنية المشتركة في مناطق بمحافظة الحديدة غرب اليمن في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، “تم بعد أن تلقت ضربات موجعة وأن ما يسمونه بالتكتيك في الانسحاب للتغطية على هزائمهم وفشلهم الذريع”، على حد قوله.

ورأى وزير الدفاع في حكومة “الإنقاذ” أنه “ما لم يتحقق للشعب اليمني في استعادة حقوقه المنهوبة بالحل السياسي [في إشارة إلى رواتب الموظفين]، سيتحقق بطرق أخرى تتلاءم مع غطرسة العدو وغيه ومماطلته وتلكؤه”، على حد تعبيره.