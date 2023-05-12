القوات الأوكرانية تقصف وسط مدينة غورليفكا في جمهورية دونيتسك

أفاد رئيس بلدية غورليفكا إيفان بريخودكو، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف وسط المدينة وهناك عدد من المدنيين المصابين.
وكتب بريخودكو في قناته على تطبيق “تلغرام”: “أطلق النازيون الجدد الأوكرانيون سبعة صواريخ من طراز MLRS BM-21 “غراد” على وسط غورلوفكا، وهناك العديد من المدنيين الجرحى”.
تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نجاة رئيس محكمة زابوروجيه من محاولة اغتيال
16:59 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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