القوات الأوكرانية تقصف وسط مدينة غورليفكا في جمهورية دونيتسك

وكتب بريخودكو في قناته على تطبيق “تلغرام”: “أطلق النازيون الجدد الأوكرانيون سبعة صواريخ من طراز MLRS BM-21 “غراد” على وسط غورلوفكا، وهناك العديد من المدنيين الجرحى”.

تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.