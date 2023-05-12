العراق يبلغ تركيا باستئناف تصدير النفط بدءا من السبت المقبل

بغداد – سبوتنيك. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيان إنه تم “إبلاغ السلطات التركية باستئناف عمليات التصدير من المنفذ الشمالي (ميناء جيهان)”.

وأوضح الوزير العراقي أن “شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 مايو/أيار الجاري”.