العراق يبلغ تركيا باستئناف تصدير النفط بدءا من السبت المقبل

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أنها أبلغت تركيا باستئناف تصدير النفط عبر منفذ “جيهان” التركي بدءا من يوم السبت المقبل.
بغداد – سبوتنيك. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيان إنه تم “إبلاغ السلطات التركية باستئناف عمليات التصدير من المنفذ الشمالي (ميناء جيهان)”.
وأوضح الوزير العراقي أن “شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 مايو/أيار الجاري”.
ما الخسائر التي يتكبدها العراق نتيجة توقف تصدير “نفط كردستان” عبر تركيا؟
أمس, 15:08 GMT
وأشار عبد الغني إلى “الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية”.
وكانت محكمة تحكيم دولية، قد قضت في 25 آذار/مارس الماضي، بفوز العراق في القضية طويلة الأمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك