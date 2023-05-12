الرئيس التركي يعرب عن حزنه لانسحاب إنجه ويلمح إلى مسؤولية كليجدار أوغلو

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزنه لانسحاب منافسه محرم إنجه، مرشح حزب “البلد التركي”، من الانتخابات الرئاسية.

وأعلن محرم إنجه انسحابه من السباق الانتخابي قبيل 3 أيام من انطلاق عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري الأحد 14 مايو/أيار، في تركيا، مشيرا إلى أنه واجه حملة تشويه غير مسبوقة ضده خلال الأيام الـ45 الأخيرة، لم يشهدها من قبل في حياته.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه خلال تجمُّع لأنصاره في منطقة ماماك-ألطين داغ، بالعاصمة أنقرة: “الحقيقة شعرت بالحزن، كنت أتمنى أن يستمر هذا السباق على هذا النحو حتى النهاية، لكني لا أعرف ما الذي حدث”.

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وألمح الرئيس التركي إلى احتمال وقوف منافسه الآخر كمال كليجدار أوغلو خلف هذا الأمر، إذ تساءل: كيف استطاع كليجدار أوغلو أن يُبعد أحد المرشحين المنافسين في الانتخابات الرئاسية؟ مشيراً إلى أن الإجابة ستظهر الجمعة أو السبت.

وقال أردوغان”كما تعلمون، (كيف) وصل كمال لرئاسة الحزب (..) الكاسيت. واليوم استخدم نفس الأسلوب مع أحد مرشحي الرئاسة حتى أجبره على الانسحاب. كيف أجبره على الانسحاب؟ ستعرفون ذلك غدا أو يوم السبت. كما تعلمون هؤلاء كل أعمالهم لف ودوران”.

( ترى مالذي سيحدث يوم الجمعه او السبت) “اردوغان | كما تعلمون باي باي كمال وصل لرئاسة CHP الكاسيت واليوم استخدم نفس الاسلوب مع احد مرشحي الرئاسه حتى اجبره على الانسحاب كيف اجبره على الانسحاب..ستعرفون ذلك غدا..او يوم السبت

كما تعلمون هؤلاء كل أعمالهم لف ودوران pic.twitter.com/E4Z2OAkMSS — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) May 11, 2023

انتهت مساء الثلاثاء 9 مايو/ أيار، عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية والعامة التركية في الممثليات بالخارج، والتي بدأت في 27 أبريل/نيسان، ويتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو/أيار، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.