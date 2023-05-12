السعودية تعلن الانتهاء من إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الأجنبية من السودان

أعلنت وزارة الخارجية السعودية الانتهاء من عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الأجنبية من جمهورية السودان، وسط النزاع العسكري الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن وزارة الخارجية أن عمليات الإجلاء التي نفذتها السلطات السعودية جاءت استجابة للطلبات التي تلقتها المملكة من العديد من دول العالم.

وأضافت الوزارة أن عمليات الإجلاء السعودية شملت 8455 شخصا (404 سعوديا و8051 من 110 جنسية مختلفة)، تم إجلاؤهم بواسطة سفن قوات البحرية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية

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في السياق ذاته، ساعدت السعودية دولا أجنبية في عمليات إجلاء 11,184 شخصا من رعاياها إلى المملكة، ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها.

يذكر أن جهود الوساطة الدولية بين الأطراف المتنازعة في السودان أسفرت عن نتائج نحو التهدئة، حيث وقع كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاق مبادئ أوليا في جدة مساء أمس الخميس.

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ونقل موقع “العربية” تفاصيل “إعلان جدة” وفيه أكد الجيش السوداني والدعم السريع التزامهما بسيادة السودان ووحدته، كما رحبا في بمساعي أصدقاء السودان، كذلك وافق الطرفان على الامتناع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية.