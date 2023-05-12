مقتل 30 فلسطينيا وإصابة 93 جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية إحصائية محدثة عن الخسائر البشرية الناجمة عن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ثلاثة أيام.

ونقلت وكالة أنباء “سوا” الفلسطينية عن وزارة الصحة الإحصائية التي تفيد بمقتل 30 مواطنا وإصابة العشرات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأوضح بيان الصحة أن “30 مواطنا قتلوا، بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وأصيب 93 مواطنا بجروح مختلفة بينهم 32 طفلا و17 سيدة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ثلاثة أيام”.

يذكر أنه في وقت سابق، أعلنت الصحة الفلسطينية وصول جثمان مواطن فلسطيني لمستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى للقطاع، بعدما لقي مصرعه جراء غارة إسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن كلا من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا كانت قد دعت، أمس الخميس، إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ويوقف إطلاق صواريخ الفصائل الفلسطينية تجاه إسرائيل خلال جولة التصعيد الحالية.

وذكر بيان مشترك للدول الأربع، أن “وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، اجتمعوا اليوم في برلين، في إطار مجموعة ميونخ”.

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وخلال اللقاء، أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ من تصاعد أعمال العنف وتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتطورات في غزة ومحيطها والتي أوقعت ضحايا في صفوف المدنيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.