بلينكن: الولايات المتحدة مستعدة لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه لشن هجوم مضاد

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن إدارة بايدن مستعدة لتلبية متطلبات كييف لشن هجوم مضاد ضد روسيا.

سبوتنيك. وأوضح بلينكن، اليوم الجمعة، عندما سئل عن دعم الولايات المتحدة للهجوم المضاد في أوكرانيا “إذا كانت هناك فجوات، وإذا كان هناك نقص، فسيخبروننا بذلك وسنبذل قصارى جهدنا لتعويض ذلك”.

وعلق بلينكن على قرار لندن بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، قائلا إن بلاده تثق في أن هذه الصواريخ تلبي احتياجات أوكرانيا.

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يذكر أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أكد، أمس الخميس، أن لندن تعتزم تسليم أوكرانيا صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز “ستورم شادو”، وذلك بعد وقت قصير على تريب وكالات لهذه المعلومات.

وقال والاس، خلال جلسة حضرها في مجلس العموم البريطاني: “اليوم يمكنني أن أعلن أن المملكة المتحدة ستتبرع بصواريخ ستورم شادو لأوكرانيا”.

كشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن بريطانيا قامت بتسليم الجيش الأوكراني صواريخ حديثة بعيدة المدى.

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وذكرت وكالات غربية نقلا عن مسؤولين غربيين، أن لندن سلمت كييف صواريخ كروز من طراز “ستورم شادو” الطويلة المدى، ما سيزيد من القدرات الهجومية للقوات الأوكرانية، وذلك قبل الهجوم المضاد “الذي طال انتظاره”، كما أضافت الشبكة أن لندن تلقت تأكيدات من كييف بأن هذه الصواريخ ستستخدم فقط ضد أهداف تقع ضمن سيادة أوكرانيا.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.