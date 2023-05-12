اتحاد البث الأوروبي يمنع زيلينسكي من إلقاء كلمة موجهة للجمهور في ختام مسابقة الأغنية الأوروبية

منع اتحاد البث الأوروبي (EBU)، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من إلقاء كلمة موجهة للجمهور في ختام مسابقة الأغنية الأوروبية خوفا من تسييس المسابقة.

سبوتنيك. وقال اتحاد البث الأوروبي وهو تحالف يضم أكثر من 100 مؤسسة بث ويشرف على مسابقة الأغنية الأوروبية، “إنه للأسف لا يمكن قبول طلب زيلينسكي بمخاطبة الجمهور في مسابقة الأغنية الأوروبية، لأنه سيكون مخالفا لقواعد المسابقة”.

وأضاف الاتحاد في بيان، إن “مسابقة الأغنية الأوروبية هي عرض ترفيهي دولي، تخضع لقواعد ومبادئ صارمة، كما أن الطبيعة غير السياسية للحدث تعد أحد الأركان الأساسية للمسابقة، وهذا المبدأ يحظر إمكانية الإدلاء ببيانات سياسية أو تصريحات مماثلة كجزء من المسابقة”.

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يشار إلى أن “بي بي سي” تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية هذا العام نيابة عن محطة البث العامة الأوكرانية UA: PBC، ويشارك في المسابقة ما لا يقل عن 11 فنانا أوكرانيا، بما في ذلك الفائزين العام الماضي كالوش أوركسترا.