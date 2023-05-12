توقعات باستقالة نائبة وزير الخارجية الأمريكي خلال الصيف المقبل

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع استقالة نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، من منصبها خلال الصيف المقبل، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

سبوتنيك. ونقلت وسائل الإعلام عن أحد المصادر قوله “إن شيرمان ستترك فراغا كبيرا يصعب ملؤه”، وأشارتالمصادر إلى إنه من غير المعروف حتى الآن من سيحل محل شيرمان بعد مغادرتها المنصب.

يشار إلى أن وسائل الإعلام لم تتلق على الفور رد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق على أنباء استقالة شيرمان.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، كانت قد أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، ونائب وزير الدفاع كولين كول يزوران كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي.

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وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: “نائبة وزير الخارجية شيرمان، ونائب مستشار الرئيس لشؤون الأمن الوطني يون فاينر، ونائب وزير الدفاع كول توجها إلى كييف للاجتماع مع الرئيس زيلينسكي، وأعضاء مكتب الرئيس ومسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى لتأكيد الدعم الأمريكي”.