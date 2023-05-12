الجيش الروسي يسقط 4 صواريخ "هيمارس" على محور جنوب دونيتسك

أفاد مدير المركز الصحفي لقوات تجمع “فوستوك”( الشرق) الروسية، ألكسندر غوردييف، بأن قوات التجمع صدت ضربة صاروخية أوكرانية وأسقطت أربعة صواريخ من طراز “هيمارس” على محور جنوب دونيتسك.

موسكو- سبوتنيك. وصرح غوردييف لـ”سبوتنيك” اليوم الجمعة: “تم صد ضربة صاروخية معادية، وأسقطت منظومة صواريخ “إس -300” المضادة للطائرات أربعة صواريخ من نظام “هيمارس” على محور جنوب دونيتسك”.

وبحسب غوردييف، فقد تمكنت الوحدات المتقدمة من مجموعة “فوستوك”، مدعومة بالمدفعية، من اعتراض تحركات مجموعتي استطلاع للعدو ودمرت شاحنة صغيرة، كما دمرت نيران منصات المدفعية ذاتية الدفع “أكاتسيا” طاقم هاون معاد في منطقة بريتشيستوفكا

في الإطار ذاته، دمر طاقم مدفع الهاون الثقيل ذاتي الدفع “تيولبان” نقطة انتشار مؤقتة للمسلحين الأوكران في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا.

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وكشف غوردييف، عن أن الجيش الروسي تمكن من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية وأربع طائرات بدون طيار انتحارية على محور زابوروجيه.

وأوضح غوردييف لـ”سبوتنيك”: “أسقطت وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ونيران الأسلحة الخفيفة ثلاث طائرات مسيرة وأربع طائرات بدون طيار انتحارية”.

وتابع غوردييف، “تم تدمير نقطة انتشار مؤقتة للعدو على محور زابوروجيه في منطقة بلدة بولتافكا، بنيران قذائف المدفعية وفي منطقة غولياي بولي، دمر طاقم المدفعية ذاتية الدفع “غفوزديكا” طاقم هاون أوكراني”.

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يذكر أن روسيا كانت قد أطلقت في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.