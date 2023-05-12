الآلية الثلاثية تحث أطراف الصراع في السودان على تنفيذ اتفاق جدة

حثت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “الإيقاد”)، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تنفيذ الاتفاق المبدئي المعني بحماية المدنيين في السودان الموقع بينهما في مدينة جدة، أمس الخميس.
الخرطوم – سبوتنيك. ورحبت الآلية الثلاثية في بيان، الخميس، بتوقيع إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان من قبل قبل طرفي الصراع.
واعتبرت أن هذه خطوة أولى مهمة نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية وحماية حياة وكرامة المدنيين في السودان.
َوحثت الآلية الثلاثية أطراف الصراع إلى بذل كل جهد وعلى الفور لترجمة هذه الالتزامات إلى عمل ملموس على أرض الواقع.
ودعت الجيش وقوات الدعم السريع لإعطاء تعليمات واضحة لا لبس فيها إلى قواتهم للتقيد بإعلان الالتزام بحماية المدنيين وتسهيل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، والانسحاب من المستشفيات والعيادات، والدفن اللائق المحترم للموتى.
توقيع اتفاق أولي بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة
أمس, 21:30 GMT
وبحسب الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، أمس الخميس، يتعهد الطرفان بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.
كما يلتزم طرفا الصراع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين؛ كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.
ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية النزاع في 15 أبريل / نيسان الماضي.
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