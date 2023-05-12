الجيش الإسرائيلي: إطلاق 686 قذيفة صاروخية من غزة على الداخل منذ بدء العملية العسكرية في القطاع

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إطلاق 866 قذيفة صاروخية من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية في القطاع.

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا على صفحتها الرسمية على “تويتر”، أكدت من خلاله أن حركة “الجهاد الإسلامي” أطلقت من قطاع غزة حوالي 866 قذيفة نحو الداخل الإسرائيلي، سقط منها حوالي 163 داخل القطاع نفسه.

72 Hours of Operation “Shield and Arrow”: these are the numbers. pic.twitter.com/82aG9fcjJV — Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2023

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أنه منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة المعروفة باسم “الدرع والسهم”، فجر يوم الثلاثاء الماضي، وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، تم إطلاق حوالي 866 قذيفة صاروخية نحو الداخل الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الدفاع بأن واحد من كل خمسة صواريخ أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي سقطت داخل غزة.

وقبل قليل، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية إحصائية محدثة عن الخسائر البشرية الناجمة عن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ثلاثة أيام، مؤكدة مقتل 30 مواطنا وإصابة العشرات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضح بيان الصحة “30 مواطنا قتلوا، بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وأصيب 93 مواطنا بجروح مختلفة بينهم 32 طفلا و17 سيدة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ثلاثة أيام”.

بيان مصري أردني فرنسي ألماني بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

يذكر أنه في وقت سابق، أعلنت الصحة الفلسطينية وصول جثمان مواطن فلسطيني لمستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى للقطاع، بعدما لقي مصرعه جراء غارة إسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين.

وكانت مصر والأردن وألمانيا وفرنسا كانت قد دعت، أمس الخميس، إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ويوقف إطلاق صواريخ الفصائل الفلسطينية تجاه إسرائيل خلال جولة التصعيد الحالية.

وذكر بيان مشترك للدول الأربع، أن “وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، اجتمعوا اليوم في برلين، في إطار مجموعة ميونخ”.

وخلال اللقاء، أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ من تصاعد أعمال العنف وتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتطورات في غزة ومحيطها والتي أوقعت ضحايا في صفوف المدنيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.