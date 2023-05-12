عسكري روسي: القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على عبور نهر الدنيبر

كشف مقاتل ضمن القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من عبور نهر دنيبر في حال بدأت هجوما عسكريا مضادا.
وقال العسكري الروسي الذي يقاتل على محور مقاطعة خيرسون لوكالة “سبوتنيك”: “نحن على علم (بأن هناك هجوم مضاد) وننتظر ومستعدون له، والطريقة الوحيدة التي يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية أن تهاجمنا هي من خلال عبور النهر، معتبراً أنه حتى لو وصلت بعض القوات إلى الشاطئ فلن يقاتلوا”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطرة
أمس, 20:38 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “التصريحات حول “الاختراقات الدفاعية” في خطوط المواجه لا تتوافق مع الواقع”.
وأضاف البيان: “اعتبارا من الساعة 22.00 يوم 11 مايو/ أيار 2023، لا توجد إجراءات نشطة في اتجاه كوبيانسك. خلال النهار، قامت قوات التجمع “الغربية” التابعة للقوات الروسية بقمع أعمال ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع للعدو”.
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