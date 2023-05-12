لافروف: الغرب ينتهك علانية قواعد العدالة الدولية فيما يتعلق بروسيا

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه يتم تنفيذ العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقاً لمادة في ميثاق الأمم المتحدة، وأن موسكو قد أخطرت مجلس الأمن الدولي بذلك.
وقال لافروف، في حديث بمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي: “يتم تنفيذ العملية العسكرية الخاصة على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على الحق في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، الشيء الذي تم إخطار مجلس الأمن الدولي به على الفور”.
واعتبر لافروف أن الغرب ينتهك علانية قواعد العدالة الدولية فيما يتعلق بروسيا.
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