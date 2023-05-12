لافروف: الغرب ينتهك علانية قواعد العدالة الدولية فيما يتعلق بروسيا

وقال لافروف، في حديث بمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي: “يتم تنفيذ العملية العسكرية الخاصة على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على الحق في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، الشيء الذي تم إخطار مجلس الأمن الدولي به على الفور”.