كشفت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، أن وزارة الدفاع الأمريكية وقعت اتفاقية مع وزارة الصحة الأوكرانية تمنع كييف من الوصول إلى المعلومات والنشاطات القائمة ضمن المختبرات البيولوجية الأمريكية على أراضيها.

وقالت ياروفايا “على سبيل المثال خلال الاطلاع على التحقيق المتعلق بالمعامل البيولوجية التي أنشأها الأمريكيون في أوكرانيا، رأينا أن البنتاغون أبرم اتفاقية مع وزارة الصحة الأوكرانية، والتي أعفت واشنطن تمامًا من المسؤولية”.

الكرملين: روسيا ستبذل قصارى جهدها للفت الانتباه إلى أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية

وأكدت ياروفايا أن الولايات المتحدة أجرت “تجربة نازية جادة” في أوكرانيا، مضيفة أنهم استخدموا أوكرانيا لإجراء تجربة وحشية على مواطنيهم وعملوا على تغيير نظام التعليم وأجبروا الناس على التخلي عن تاريخهم وثقافتهم ووطنهم الأم.