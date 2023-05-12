خط "سويوز فوستوك" يدخل مرحلته النهائية والدولار خارج التعاملات

أكدت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة، اليوم الجمعة، أن أعمال المسح والتخطيط لتنفيذ مشروع خط غاز “سويوز فوستوك” (اتحاد الشرق) الذي يمر عبر منغوليا والصين، وصلت إلى مراحلها النهائية.

وقالت الشركة في بيان نشر على قناتها في “تلغرام”، اليوم الجمعة، إن “أعمال التخطيط والمسح لبناء خط غاز “سويوز فوستوك” يتم تنفيذها بدقة بما يتفق تماما مع الخطط المعتمدة وهي في المرحلة النهائية”.

وأضاف بيان الشركة: “تم استعراض التقدم المحرز في العمل في اجتماع لفريق العمل المشترك بين حكومة منغوليا وشركة غازبروم بشأن تنفيذ مذكرة مشروع إمدادات الغاز عبر خط أنابيب من روسيا إلى الصين عبر أراضي منغوليا”.

يذكر أن شركتا “غازبروفود سويوز فوستوك” لأنابيب الغاز الخاصة و”غازبروم برويكتيروفانيه”، كانتا قد وقعتا العام الماضي، اتفاقية لتنفيذ أعمال التصميم والمسح كجزء من بناء خط أنابيب الغاز “سويوز فوستوك” (اتحاد الشرق)، الذي سيمتد من روسيا عبر منغوليا إلى الصين.

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وسيسمح هذا المشروع بإمداد ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويًا إلى الصين، حيث ستكون شركة “سويوز فوستوك” في منغوليا استمرارًا لخط أنابيب الغاز الروسي “باور أوف سيبيريا 2”.

وتم التوقيع على الاتفاقية خلال اجتماع بين أليكسي ميلر، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة إدارة شركة الطاقة الروسية غازبروم، ونائب رئيس وزراء منغوليا س. أمارسايخان.

وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في تصريحات أدلى بها، العام الماضي، تحضير كل من روسيا والصين لتوقيع اتفاقية بشأن إمداد الأسواق الصينية بالغاز عن طريق الشرق الأقصى، مشيرًا إلى أن موسكو وبكين تعملان على زيارة حجم التجارة في قطاع الطاقة بالعملات الوطنية.

وقال نوفاك في تصريحات على قناة “روسيا 24” التلفزيونية عقب اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون في مجال الطاقة، إن روسيا والصين رفعتا حجم مبيعاتهما التجارية في قطاع الطاقة في عام 2022، بنسبة 64% من الناحية النقدية، وبنسبة 10% من الناحية المادية.

وأشار نوفاك إلى أن موسكو وبكين تهدفان إلى زيادة تطوير العلاقات بين البلدين، وبشكل خاص فيما يتعلق بزيادة التجارة في موارد الطاقة بالعملات الوطنية.

وقال نوفاك: “نحن ننتقل إلى التسويات بالعملات الوطنية، بالروبل واليوان، لموارد الطاقة الموردة، والتسويات المتبادلة، والتي تتم في مجالات أخرى، لتوريد المعدات من الصين. وكمثال، لدينا حاليا الغاز يتم تنفيذ الإمدادات بين شركة “غازبروم” وجمهورية الصين الشعبية على أساس التكافؤ بالروبل واليوان، كما يتم تحويل شحنات النفط والمنتجات النفطية بشكل فعال إلى العملات الوطنية”.