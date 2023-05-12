محكمة الاستئناف التابعة للجنة البارالمبية الدولية تلغي تعليق مشاركة روسيا

أعلنت محكمة الاستئناف التابعة للجنة البارالمبية الدولية، اليوم الجمعة، إلغاء تعليق مشاركة اللجنة البارالمبية الروسية في البطولة الدولية.

وقالت الخدمة الصحفية التابعة للجنة البارالمبية الروسية في بيان لها اليوم: “وافقت محكمة استئناف اللجنة البارالمبية الدولية على الاستئناف المقدم من اللجنة البارالمبية الروسية، وأكدت أن قرار الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدولية بتعليق عضوية اللجنة البارالمبية الروسية في المنظمة قد تم إبطاله”.

وأكدت اللجنة البارالمبية الروسية أنها تدرس المزيد من الخيارات بهدف زيادة الحماية القانونية لحقوق الرياضيين الروس في مسألة عدم القبول في المسابقات الدولية.

وكانت اللجنة البارالمبية الدولي (IPC)، قد منعت العام الماضي، الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة بالألعاب في بكين، حسب الموقع الرسمي للجنة.

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قررت اللجنة الدولية، العام الماضي، السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في وضع محايد، ولوحظ أن جوائزهم لن تؤخذ في الاعتبار في ترتيب الميداليات غير الرسمية للألعاب. أوصت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الإثنين، المنظمات الرياضية الدولية بإخراج الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المنافسات.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع الفائزين بجوائز الألعاب الأولمبية الرابعة والعشرين، العام الماضي، إن استبعاد الرياضيين البارالمبيين الروس من المشاركة في أولمبياد بكين تم لأسباب “سياسية بحتة”، ويتعارض مع مبادئ الأولمبياد.