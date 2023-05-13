أسطول البحر الأسود… 240 عاما في حراسة أمن روسيا البحري

يحتفل أسطول البحر الأسود الروسي يوم السبت 13 مايو/ أيار بالذكرى 240 لتأسيسه.
في مثل هذا اليوم من عام 1783، دخلت مفرزة من سفن أسطول آزوف خليج أختيار، والذي أصبح فيما بعد خليج سيفاستوبول.
لما يقرب من قرنين ونصف دافع أسطول البحر الأسود ببطولة عن مينائه الأصلي خلال حرب القرم، ولم يدخر أفراده حياتهم خلال الحرب الوطنية العظمى وتمكنوا من الحفاظ على “جوهر الأسطول” في التسعينيات الصعبة.
الآن، أسطول البحر الأسود يضمن أمن روسيا في جنوب البلاد. ويضم العشرات من أحدث السفن الهجومية والغواصات المجهزة بأحدث أسلحة الصواريخ، التي تسمح للبحارة بحل أي مشكلات في مناطق البحار والمحيطات البعيدة، بما في ذلك قبالة سواحل سوريا.
سفينة الإنزال الكبيرة “قيصر كونيكوف” أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات “أوبوك” خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب “أوبوك” في شبه جزيرة القرم الروسية.
سفينة الإنزال الكبيرة “قيصر كونيكوف” أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات “أوبوك” خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب “أوبوك” في شبه جزيرة القرم الروسية.
سفينة الإنزال الكبيرة “قيصر كونيكوف” أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات “أوبوك” خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب “أوبوك” في شبه جزيرة القرم الروسية.
ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، هاجمت الفرقاطات وسفن الصواريخ الصغيرة والغواصات التابعة لأسطول البحر الأسود المسلحة بأنظمة صواريخ “كاليبر” أكثر من 180 هدفًا للقوات الأوكرانية، من هذه الأهداف محطات الرادار لأنظمة الدفاع الجوي، ونقاط الانتشار المؤقت لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية ومستودعات النفط والقواعد الجوية.
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