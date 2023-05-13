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أسطول البحر الأسود… 240 عاما في حراسة أمن روسيا البحري

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
يحتفل أسطول البحر الأسود الروسي يوم السبت 13 مايو/ أيار بالذكرى 240 لتأسيسه.

في مثل هذا اليوم من عام 1783، دخلت مفرزة من سفن أسطول آزوف خليج أختيار، والذي أصبح فيما بعد خليج سيفاستوبول.
لما يقرب من قرنين ونصف دافع أسطول البحر الأسود ببطولة عن مينائه الأصلي خلال حرب القرم، ولم يدخر أفراده حياتهم خلال الحرب الوطنية العظمى وتمكنوا من الحفاظ على “جوهر الأسطول” في التسعينيات الصعبة.
الآن، أسطول البحر الأسود يضمن أمن روسيا في جنوب البلاد. ويضم العشرات من أحدث السفن الهجومية والغواصات المجهزة بأحدث أسلحة الصواريخ، التي تسمح للبحارة بحل أي مشكلات في مناطق البحار والمحيطات البعيدة، بما في ذلك قبالة سواحل سوريا.

© Sputnik . Alexander Sokolenkoبحارة أسطول البحر الأسود على متن قارب في حملة عسكرية خلال الحرب الوطنية العظمى، 31 يولو 1941

بحارة أسطول البحر الأسود على متن قارب في حملة عسكرية خلال الحرب الوطنية العظمى، 31 يولو 1941
© Sputnik . Alexander Sokolenko

يضم أسطول البحر الأسود الروسي:

غواصات الديزل الكهربائية (تعمل بالطاقة الكهربائية بالإضافة للديزل).

سفن قادرة على العمل في البحار البعيدة والقريبة.

طائرات حاملة للصواريخ وطائرات مخصصة لمكافحة الغواصات والمقاتلات.

وحدات قوات خفر السواحل.

© Sputnikسفن أسطول البحر الأسود الروسي في حملة عسكرية خلال الحرب العالمية الأولى، 1 يونيو 1915

سفن أسطول البحر الأسود الروسي في حملة عسكرية خلال الحرب العالمية الأولى، 1 يونيو 1915
© Sputnik

أسطول البحر الأسود يتزود بـ3 سفن مجهزة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة

في عام 2023 سيتم تجديد القوة القتالية لأسطول البحر الأسود بثلاث سفن صاروخية صغيرة من طراز “كاراكورت”. وستكون مسلحة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من طراز “كاليبر”.

© Sputnik . Yuriy Somov / الانتقال إلى بنك الصوربحارة أسطول البحر الأسود يؤدون تمرينًا “حمل الأثقال” أو “نقل الجرحى” على متن الطراد “ميخائيل كوتوزوف”، 21 مايو 1965

بحارة أسطول البحر الأسود يؤدون تمرينًا “حمل الأثقال” أو “نقل الجرحى” على متن الطراد “ميخائيل كوتوزوف”، 21 مايو 1965
© Sputnik . Yuriy Somov

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أسطول البحر الأسود يعزز وسائل الحماية من هجمات الطائرات المسيرة

قال قائد أسطول البحر الأسود الروسي، فيكتور سوكولوف، زاد أسطول البحر الأسود من حماية قواعده من هجمات الطائرات دون طيار السطحية وتحت الماء.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020

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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy

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سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiyفتاة تلوح من الجسر إلى سفينة عسكرية تابعة لأسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، القرم 8 مارس 2023

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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
فتاة تلوح من الجسر إلى سفينة عسكرية تابعة لأسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، القرم 8 مارس 2023

© Sputnik . Yuriy Somov / الانتقال إلى بنك الصور

بحارة أسطول البحر الأسود يؤدون تمرين “حمل الأثقال” أو “نقل الجرحى” على متن الطراد “ميخائيل كوتوزوف”، 21 مايو 1965

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© Sputnik . Yuriy Somov

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بحارة أسطول البحر الأسود يؤدون تمرين “حمل الأثقال” أو “نقل الجرحى” على متن الطراد “ميخائيل كوتوزوف”، 21 مايو 1965

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأحد مشاة البحرية في أسطول البحر الأسود يحمل رسالة من تلميذ مدرسة على الخط الأمامي في اتجاه زابوروجيه.

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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy

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أحد مشاة البحرية في أسطول البحر الأسود يحمل رسالة من تلميذ مدرسة على الخط الأمامي في اتجاه زابوروجيه.

© Sputnik . Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية سفينة أسطول البحر الأسود خلال مناورات في البحر الأسود، 12 فبراير 2022

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© Sputnik . Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ

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مدفعية سفينة أسطول البحر الأسود خلال مناورات في البحر الأسود، 12 فبراير 2022

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سفينة الإنزال الكبيرة “قيصر كونيكوف” أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات “أوبوك” خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب “أوبوك” في شبه جزيرة القرم الروسية.

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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy

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سفينة الإنزال الكبيرة “قيصر كونيكوف” أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات “أوبوك” خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب “أوبوك” في شبه جزيرة القرم الروسية.

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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy

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الانتقال إلى بنك الصور
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020
2/6
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
فتاة تلوح من الجسر إلى سفينة عسكرية تابعة لأسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، القرم 8 مارس 2023
3/6
© Sputnik . Yuriy Somov

/

الانتقال إلى بنك الصور

بحارة أسطول البحر الأسود يؤدون تمرين “حمل الأثقال” أو “نقل الجرحى” على متن الطراد “ميخائيل كوتوزوف”، 21 مايو 1965

4/6
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy

/

الانتقال إلى بنك الصور
أحد مشاة البحرية في أسطول البحر الأسود يحمل رسالة من تلميذ مدرسة على الخط الأمامي في اتجاه زابوروجيه.
5/6
© Sputnik . Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ

/

الانتقال إلى بنك الصور
مدفعية سفينة أسطول البحر الأسود خلال مناورات في البحر الأسود، 12 فبراير 2022
6/6
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy

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سفينة الإنزال الكبيرة “قيصر كونيكوف” أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات “أوبوك” خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب “أوبوك” في شبه جزيرة القرم الروسية.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، هاجمت الفرقاطات وسفن الصواريخ الصغيرة والغواصات التابعة لأسطول البحر الأسود المسلحة بأنظمة صواريخ “كاليبر” أكثر من 180 هدفًا للقوات الأوكرانية، من هذه الأهداف محطات الرادار لأنظمة الدفاع الجوي، ونقاط الانتشار المؤقت لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية ومستودعات النفط والقواعد الجوية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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