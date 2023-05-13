ميدفيديف: مهمتنا إعادة النظام العالمي إلى مبادئ المساواة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، إن مهمة روسيا هي إعادة النظام العالمي إلى مبادئ المساواة، ومنع هيمنة بعض الدول على دول أخرى.

وقال ميدفيديف، في حديثه في منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي الحادي عشر: “مهمتنا اليوم هي إعادة العلاقات الدولية إلى معناها الأصلي، إلى مبادئ المساواة والتعاون، وليس الإملاء والسيطرة”.

وأضاف ميدفيديف: “المهمة الأساسية هي، أولا وقبل كل شيء، ضمان احترام لروح ونص القانون، بما في ذلك روح ونص ميثاق الأمم المتحدة و المبادئ الأساسية للقانون الدولي المستمدة منه”.

وتابع ميدفيديف: الغرب يسلّح النظام الأوكراني، ويتسبب في انهيار اقتصادي في جميع أنحاء أوروبا والعالم، ويصرخ من جميع الجهات بأن موسكو عدوانية”.

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وأشار ميدفيديف إلى أن روسيا تقوم، اليوم، بالعملية العسكرية الخاصة لحماية سيادتها وسلامتها الإقليمية وأمن ملايين المواطنين.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.