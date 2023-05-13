إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول العمليات في "الجهاد الإسلامي" بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، إياد الحسني، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على “تويتر”: في عملية مشتركة مع (جهاز الأمن العام) الشاباك، هاجم الجيش الإسرائيلي واغتال في شقة استخدمت كمخبأ، العضو البارز في منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إياد الحسني، قائد ملف عمليات التنظيم في قطاع غزة بأكمله”.

وأضاف “قاد الحسني ملف العمليات في المنظمة وكجزء من هذا كان شخصية مهمة في الإدارة القتالية للمنظمة واتخاذ القرار. جنبا إلى جنب معه، تم اغتيال ناشط آخر في الجهاد الإسلامي”.

אלחסני, הוביל את תיק המבצעים בארגון וכחלק מכך היווה דמות משמעותית בניהול הלחימה ובקבלת ההחלטות של הארגון. יחד איתו סוכל פעיל גא”פ נוסף.

לפרטים נוספיםhttps://t.co/nxdfhLTGoC — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2023

ونشر الجيش، صورة لرئيس أركانه هرتسي هاليفي في غرفة العمليات خلال إشرافه على عملية اغتيال الحسني، كما نشر صورة لقادة “سرايا القدس” الستة الذين قتلوا على يد إسرائيل منذ بدء عملية التصعيد الأخيرة.

ראש המטה הכללי, רב-אלוף הרצי הלוי, בבסיס אגף המודיעין בדרום בעת סיכול איאד אלחסני, אחראי תיק המבצעים של ארגון הטרור הג׳יהאד האסלאמי הפלסטיני pic.twitter.com/3yKe1EmEox — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2023

בכירי ארגון הטרור הג’יהאד האיסלאמי הפלסטיני שסוכלו במבצע “מגן וחץ” pic.twitter.com/osPlVNxVTo — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2023

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أبلغت إسرائيل مصر، بتعليق اتصالات وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، بعد توسيع الفصائل الفلسطينية دائرة نيران صواريخها لتستهدف لأول مرة منذ جولة التصعيد الحالية بلدات في محيط مدينة القدس.

إطلاق 970 صاروخا من غزة تجاه إسرائيل واعتراض 296 منها

وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية، نقلا عن مسؤول أمني كبير، إن إسرائيل أبلغت مصر أن محادثات وقف إطلاق النار “ليست ذات صلة في الوقت الحالي، وأن الخط مع مصر مفصول حاليا”.

وقادت مصر جهودا للوساطة بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي” لوقف التصعيد المستمر منذ فجر الثلاثاء الماضي، عندما أقدمت تل أبيب على شن عملية عسكرية تحت اسم “الدرع والسهم” على قطاع غزة، فيما ردت الفصائل بإطلاق مئات الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية وصلت إلى محيط القدس وتل أبيب (وسط).