إسماعيل هنية: المقاومة موحدة.. والعدو يتحمل مسؤولية ما يجري

حمل رئيس المكتب السياسي لحركة “المقاومة الإسلامية” (حماس)، إسماعيل هنية، مساء اليوم الجمعة، إسرائيل المسؤولية عما يجري بسبب “جريمة الاغتيال للقادة واستهداف المدنيين في بيوتهم”، بقطاع غزة.

موسكو – سبوتنيك.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وفق بيان للمكتب السياسي.

وبحسب البيان: “تلقى الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الجمعة، اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي نقل رسالة تضامن ووقوف من الرئيس إبراهيم رئيسي إلى جانب شعبنا ومقاومتنا الباسلة، ومشيدًا بصمود غزة وما تسجله مقاومتها من بطولة في المواجهة الجارية مع العدو”.

وخلال الاتصال، عبر هنية عن شكره وتثمينه للموقف الإيراني، مؤكدا أن “العدو يتحمل المسؤولية عما يجري بسبب جريمة الاغتيال للقادة واستهداف المدنيين في بيوتهم”.

إعلام عبري: مصر تنقل لإسرائيل اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة

وأكد أن “المقاومة موحدة في الميدان وفي المواكبة السياسية، داعيًا بالرحمة للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى”.

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، أن “ضربات المقاومة قادرة على إيلام الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه ووقفه عند حده”.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أفادت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية أن مصر قدمت إلى إسرائيل، بعد اغتيال الأخيرة إياد الحسني مسؤول العمليات في “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، مسودة جديدة لوقف إطلاق النار.

وأضافت أن إسرائيل لم ترد بعد على المقترح المصري، ربما انتظارا منها لرد “الجهاد الإسلامي”.

إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول العمليات في “الجهاد الإسلامي” بغزة

ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير (لم تسمه) قوله: “أعتقد أننا في الطريق لوقف إطلاق النار، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، إياد الحسني، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على “تويتر”: في عملية مشتركة مع (جهاز الأمن العام) الشاباك، هاجم الجيش الإسرائيلي واغتال في شقة استخدمت كمخبأ، العضو البارز في منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إياد الحسني، قائد ملف عمليات التنظيم في قطاع غزة بأكمله”.

إسرائيل تبلغ مصر بتعليق مفاوضات وقف إطلاق النار مع غزة

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أبلغت إسرائيل مصر، بتعليق اتصالات وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، بعد توسيع الفصائل الفلسطينية دائرة نيران صواريخها لتستهدف لأول مرة منذ جولة التصعيد الحالية بلدات في محيط مدينة القدس، وفق قناة “كان”.

وقادت مصر جهودا للوساطة بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي” لوقف التصعيد المستمر منذ فجر الثلاثاء الماضي، عندما أقدمت تل أبيب على شن عملية عسكرية تحت اسم “الدرع والسهم” على قطاع غزة، فيما ردت الفصائل بإطلاق مئات الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية وصلت إلى محيط القدس وتل أبيب (وسط).