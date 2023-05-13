إعلان حالة التأهب الجوي في بعض مقاطعات وسط وجنوب أوكرانيا

موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك بالتزامن مع سماع دوي صافرات الإنذار الجوي في عدد من المقاطعات في وسط وجنوب أوكرانيا وفق بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وأعلنت حالة تأهب جوي، في وقت سابق، في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف، وفي الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.