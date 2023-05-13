تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم السبت، تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي العاصمة كييف، وذلك في أعقاب إعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات.
سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن تحذيرات من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف، كما كانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية في المناطق الأوكرانية من ميكولايف وأوديسا وكيروفوهراد وشيركاسي وتشرنيهيف وسومي ، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة خيرسون ، حسبما أظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت.
وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمقاطعة ضواحي كييف عبر “تليغرام” أن “هناك تهديدا بشن هجوم من قبل طائرات دون طيار معادية، قوات الدفاع الجوي تعمل على أهداف”.
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وانطلقت في الساعات الأولى من صباح السبت، إنذارات بغارات جوية في مدينة كييف وكذلك منطقتي بولتافا وفنيتسا، وقالت سلطات كييف إنه تم تفعيل أنظمة دفاع جوي في منطقة كييف.
وأعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، حالة التأهب الجوي في عدد من مقاطعات في وسط وجنوب البلاد، جاء ذلك بالتزامن مع سماع دوي صافرات الإنذار الجوي وفق بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
يشار إلى أن حالة التأهب الجوي كانت قد أعلنت، في وقت سابق، في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف، وفي الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
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يذكر أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية كانت قد بدأت من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، وتنطلق صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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