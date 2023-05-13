الخارجية السودانية تستنكر انعقاد مجلس حقوق الإنسان لبحث أوضاع البلاد

استنكرت وزارة الخارجية السودانية، مساء أمس الجمعة، عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن وزارة الخارجية بيانا قالت فيه إن “حماية وتطوير حقوق الإنسان بالنسبة للسودان هي أجندة وطنية عالية الأهمية وفي مقدمة أولويات الدولة، وليست مجرد إجراءات تقوم بها الحكومة تنفيذا لمطالب خارجية”.

وانتقد بيان الخارجية السودانية “تجاهل تعاون حكومة السودان والانخراط الإيجابي مع هذه الآليات باستغلال الظرف العصيب الذي تمر به البلاد، وهي تواجه تمردا عسكريا، لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان، بينما أن هناك جلسة مقررة مسبقا بشأن السودان في دورة مجلس حقوق الإنسان العادية التي سوف تنطلق في التاسع عشر من يونيو/ حزيران المقبل”.

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وشددت الوزارة على رفضها لانعقاد تلك الجلسة الخاصة، وكذلك رفضها للقرار الذي تم اعتماده اتساقا مع المبادئ المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام سيادة الدول واستقلالها.

يذكر أن مجلس الوزراء السوداني كان قد أعلن، أمس الجمعة، جاهزية مطار الخرطوم الدولي ومطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا، ‏لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة للسودان الذي جاء بعد إعلان جدة، للشأن الإنساني، الموقع بين قوات المسلحة السودانية ‏وقوات الدعم السريع، أمس الخميس‎.

وأكد بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء السوداني، اليوم أنه “إنفاذا للإعلان الإنساني الذي تم توقيعه مساء يوم الخميس الماضي، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أعلن مجلس الوزراء عن تخصيص مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم الدولي بعد إصلاحه لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة للسودان”، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا التي شكلها مجلس الوزراء لمعالجة الأوضاع الإنسانية.

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ونوه مجلس الوزراء حسب البيان “بكل المنظمات الطوعية الوطنية والأجنبية والجهات ذات الصلة بإعمال التنسيق اللازم مع اللجنة العليا لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكل المواطنين المتضررين”.

ووقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يوم الخميس الماضي، في مدنية جدة السعودية على إعلان يمهد الطريق تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين المحاصرين والمتضررين من آثار الحرب الجارية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع المواصلة منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي.