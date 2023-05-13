مجموعة قوات "يوغ" الروسية تدمر رادارا أوكرانيا على محور دونيتسك

وأعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، حالة التأهب الجوي في عدد من مقاطعات في وسط وجنوب البلاد، جاء ذلك بالتزامن مع سماع دوي صافرات الإنذار الجوي وفق بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

يشار إلى أن حالة التأهب الجوي كانت قد أعلنت، في وقت سابق، في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف، وفي الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.