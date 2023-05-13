مجموعة قوات "يوغ" الروسية تدمر رادارا أوكرانيا على محور دونيتسك

تمكنت إحدى وحدات مجموعة قوات “يوغ” الروسية من تدمير منظومة رادار أوكراني على محور دونيتسك، بناء على توجيه من عناصر الاستطلاع في كتيبة “سبارتا”.
دونيتسك- سبوتنيك. جاء تدمير منظومة الرادار بعدما حدد مشغل طائرة مسيرة موقع الرادار الأوكراني، ومن ثم أعطى الإحداثيات إلى طاقم مدفعية “دي-30″، الذي قام بدوره ببراعة في قصف الهدف بقذائف شديدة الانفجار بتوجيه من مشغل المسيرة.
ويدل شكل أعمدة الدخان المتصاعدة من الهدف بعد قصفه على إصابة موقع العدو بنجاح، وتحقيق الأهداف المرجوة من الضربة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات مجموعة “دنيبر” الروسية تدمر المدفعية الأوكرانية على محور خيرسون
02:36 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم السبت، تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي العاصمة كييف، وذلك في أعقاب إعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات.
جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن تحذيرات من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف، كما كانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية في المناطق الأوكرانية من ميكولايف وأوديسا وكيروفوهراد وشيركاسي وتشرنيهيف وسومي ، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة خيرسون ، حسبما أظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في بعض مقاطعات وسط وجنوب أوكرانيا
أمس, 22:46 GMT
وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمقاطعة ضواحي كييف عبر “تليغرام” أن “هناك تهديدا بشن هجوم من قبل طائرات دون طيار معادية، قوات الدفاع الجوي تعمل على أهداف”.
وأعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، حالة التأهب الجوي في عدد من مقاطعات في وسط وجنوب البلاد، جاء ذلك بالتزامن مع سماع دوي صافرات الإنذار الجوي وفق بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
يشار إلى أن حالة التأهب الجوي كانت قد أعلنت، في وقت سابق، في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف، وفي الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
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