تم عرض دبابة “أوبلوت” الوحيدة التي يمتلكونها في أوكرانيا، لأول مرة منذ فترة طويلة.

تم إحضار الدبابة الثقيلة، التي يبلغ وزنها 52 طنًا، خصيصًا إلى أحد حقول التدريب الواقعة في منطقة خاركوف، حيث وصل أليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر الطاقم القدرة على المناورة وتمكن حتى من إطلاق النار من مدفع 125 ملم.

وعد ريزنيكوف، الذي كان قد قام في السابق بتقييم معدات الناتو، بعد أن تعرف لأول مرة على هذه الدبابة، بإنتاجها بشكل ضخم، وفقا لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

قبل العملية العسكرية، واجه مصنع “ماليشيفا” مشاكل كبيرة في إنتاج مثل هذه الدبابات. هذا المصنع بالكاد تمكن من تجميع مجموعة صغيرة نسبيًا من 49 دبابة لتايلاند، بموجب عقد، انتهك المصنع كل تواريخه.

أما بالنسبة لباكستان، فقد أدركت أنه من الأفضل عدم التعامل مع الأوكرانيين، وفضلت شراء VT-4 (MBT-3000) من شركة NORINCO الصينية.

وانتظر الجيش الأمريكي الذي كان يرغب باختبار “أوبلوت” على أرضه، مدة ثلاث سنوات.

في الوقت الحاضر، أوكرانيا غير قادرة حتى على إصلاح معداتها التالفة بشكل صحيح، ناهيك عن المركبات القتالية الجديدة.