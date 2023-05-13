السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تناقش صفقة الحبوب مع وزير الخارجية الأوكراني

ناقشت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، مبادرة حبوب البحر الأسود، المعروفة باسم صفقة الحبوب، مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا خلال مكالمة هاتفية.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. ووفقا للمتحدث الرسمي ومدير الاتصالات في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز، فقد ناقشت السفيرة الأمريكية ووزير الخارجية الأوكراني كوليبا أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود، “والتي كانت حاسمة في ضمان وصول الحبوب والإمدادات الغذائية إلى المحتاجين وتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية في مواجهة العراقيل الروسية”، حسب بيان لإيفانز.

بيسكوف: لتمديد صفقة الحبوب يجب تنفيذ الشق الثاني المتعلق بروسيا

وقال إيفانز إنه خلال المكالمة الهاتفية يوم الجمعة، ناقش توماس جرينفيل وكوليبا أيضًا الأولويات المشتركة في الأمم المتحدة وأكد السفير الأمريكي دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وعقدت وفود من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة محادثات حول تمديد صفقة الحبوب في إسطنبول في الفترة من 10 إلى 11 مايو/أيار. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، يوم الخميسن إن مبادرة حبوب البحر الأسود ستتوقف إذا لم يكن هناك اتفاق على تمديدها بحلول 18 مايو.

وكرر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، أنه من الضروري تنفيذ الجزء الثاني من صفقة الحبوب المتعلقة بروسيا من أجل تمديد مبادرة البحر الأسود.

وقال مصدر مطلع على المحادثات لوكالة سبوتنيك، يوم الجمعة، إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد بشأن تمديد صفقة الحبوب وستستمر المفاوضات.